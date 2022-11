Stokje voor kap van drie esdoorns aan de Vest in Dordrecht

De hoogste bestuursrechter eist alsnog een deugdelijk onderzoek van de gemeente Dordrecht, of advies van een 'eigen' bomendeskundige die uitlegt waarom de kap van de drie esdoorns noodzakelijk is.

De uitspraak kan voor de gemeente Dordrecht geen verrassing zijn, omdat rechter-staatsraad Bruno van Ravels twee weken geleden tijdens de rechtszitting in Den Haag al een voorschot nam op deze uitspraak. Ook nu maakt de staatsraad helder dat hij niet blij is met de handelwijze van de gemeente in deze kwestie.