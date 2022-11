Circusdirecteur smeekt politiek om 96.000 euro subsidie

De posters voor het Dordtse Wintercircus hangen al in de stad, maar het is nog zeer de vraag of het hooggeëerd publiek volgende maand de tent in kan. Directeur Toni Teuteberg smeekt de gemeenteraad om subsidie of een lening van 96.000 euro. "Alsjeblieft gemeente, help mij."

Nadat Circus Royal financieel kopje-onder ging, was het in 2012 definitief gedaan. Maar toen er vorig jaar op Facebook honderden mensen herinneringen ophaalden, begon het bij 'Teut' weer te kriebelen. Hij wilde vorige Kerst terugkeren terug naar de stad waar zijn familie jarenlang grote successen vierde, maar op het laatst ging er door corona een streep door de shows. In april volgden vervolgens benefietvoorstellingen voor Oekraïne en de voorbereidingen voor een nieuwe serie shows op het Europaplein zijn in volle gang. Probleem: er is nauwelijks geld in kas. En dat is wel nodig, omdat door de inflatie en de naweeën van corona leveranciers alleen leveren als vooraf betaald wordt. "Normaal gesproken zouden we onszelf kunnen bedruipen, maar we kunnen nu echt niet zonder steun van de gemeente", hield Teuteberg de Dordtse politici voor. Eerder klopte hij al aan bij wethouder Maarten Burggraaf. Die kon hem niet meer dan vijf mille bieden. "Maar daar kan ik weinig mee." Smeekbede Bij de bank heeft het circus nul op het rekest gekregen. "Gemeente, alsjeblieft help mij", smeekt Teuteberg. "Alle sponsoren houden de hand op de knip. Zonder subsidie kan ik geen kant op." Het vervolg is onduidelijk. Geen van de politici liet tijdens de vergadering weten of ze vinden dat er inderdaad geld moet komen of juist niet, al was er wel wat kritiek. "Ondernemen is risico nemen", vond Peter Kwaak (VVD). Masum Kolkilic (Denk): "Bent u hier niet veel te laat mee?" Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen