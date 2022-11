Dit doet de gemeente om overlast door drank en drugs op het Beverwijcksplein tegen te gaan

Dat schrijven burgemeester en wethouders (B en W) in antwoord op vragen van de PvdA, die vorige maand aan de bel trok over de situatie aan het plein, waar volgens omwonenden openlijk gedeald wordt.

De politie en handhaving erkennen de problematiek, die niet helemaal nieuw zou zijn. De afgelopen jaren zijn er volgens B en W bij vlagen momenten geweest waarop veel overlast was, met name in de zomermaanden en bij mooi weer. Bij extra surveillances is gebleken dat jongelui inderdaad, zoals omwonenden al hadden gemeld, alcohol gebruiken bij de fontein en ook hingen er geregeld daklozen en verslaafden rond.

Ook aan de Van Godewijckstraat even verderop gaat het geregeld mis, maar door de intensievere foullering is de situatie daar volgens B en W verbeterd de afgelopen weken. Verwacht wordt dat de overlast nog verder afneemt, zodat de sloop van de voormalige sportschool Basic Fit klaar is. Die klus is eind januari afgerond. Dan zijn er geen beschutte plekken meer waar overlastgevers kunnen drinken, drugs gebruiken of anderszins.