Stedin betaalt bedrijven voor meer ruimte op vol elektriciteitsnet

Eigenaren van windparken, zonneparken en warmtekrachtinstallaties krijgen van Stedin een vergoeding als ze tijdens zonnige periodes met veel wind hun installaties afschakelen of de stroom opslaan in batterijen of boilers. Juist op die momenten raakt het net overbelast. Grootverbruikers worden betaald om tijdelijk minder stroom af te nemen. Dat mag sinds dit jaar van de ACM. Zo worden pieken voorkomen en komt extra transportcapaciteit op het net beschikbaar voor andere klanten.

Door de bouw van grote bedrijven en distributiecentra met zonnedaken is het net op de twee bedrijventerreinen overvol geraakt. Daardoor kunnen bedrijven hun groene stroom niet terugleveren aan het net en geldt er een stop voor nieuwe aansluitingen. Dat probleem is pas verholpen als in 2025 een nieuw verdeelstation is gebouwd.