Unieke show verlicht de regio: ‘Lichtbundels reiken kilometers ver’

De langzaam bewegende lichten die deinen over het water en kilometers ver de hemel in reiken, zorgen voor een uniek kijkspel. Van het 'lichtballet' op het Drierivierenpunt tot de Merwedebrug die 'vleugels' heeft gekregen. "Of de lichtshows goed te zien zijn, hangt van het weer af. Een vochtige lucht is het meest ideaal", vertelt Everaert van Mothership, dat met kunstzinnige projecten verhalen vertelt.

De aanleiding voor het lichtspektakel Spotlights On is de Sint Elisabethsvloed (1421) van ruim zeshonderd jaar geleden. "De Sint Elisabethsvloed heeft de regio gevormd zoals deze nu is. Er is sindsdien veel geld en energie gestoken in het voorkomen van natte voeten. Nog steeds is het thema actueel."