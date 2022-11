Helft van laatste bomen langs Zeedijk blijft toch staan

De helft van de 128 bomen die in de laatste fase langs de Zeedijk in Dordrecht gekapt zouden worden blijft staan.

De gemeente gaat 51 oude populieren op een speciale manier snoeien zodat er geen takken meer afbreken. Het gevaar van afbrekende takken voor verkeer en bewoners was eerder de belangrijkste reden voor de gemeente om de kilometers lange rij bomen langs de dijk te kappen.

Veertien bomen worden tot op de stam gesnoeid, maar ook die kunnen weer uitlopen. Voor de 63 populieren die vanaf 14 november wel gekapt worden, plant de gemeente 42 iepen terug. De meeste van de ruim vijfhonderd populieren zijn in de afgelopen twee winters al gekapt, zodat een groot deel van de Zeedijk van een groene tunnel in een kaal maanlandschap is veranderd.

In fase drie zou ook de rest van de bomen verdwijnen, maar dat heeft Stichting Het Wantij kunnen voorkomen. Met eigen onderzoek door een gespecialiseerd boombeheerbureau heeft ze de gemeente ervan kunnen overtuigen dat de bomen niet ziek en van groot belang van de biodiversiteit zijn.

"Onze inzet was de helft van de populieren te kappen, zodat de andere helft de kans krijgt nog vijftig jaar mee te kunnen. Dat is nu 40 procent geworden, maar dat is nog steeds winst", zegt secretaris Cor Goosen. Hij vindt het terugplanten van iepen niet verstandig, omdat de bomen dan straks te weinig ruimte krijgen.

De gemeente is blij dat niet alle bomen gekapt hoeven worden. "We hebben nu meer inzichten en hebben meer geld gekregen voor de nazorg. Dat is nodig omdat we de bomen elke drie of vier jaar weer opnieuw moeten bekijken en snoeien", zegt teamleider groen Jurgen Scholten.