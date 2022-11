Studentenraad wil af reclame voor gokken en dating-apps op het Leerpark

Het regent klachten over die reclames in bushokjes bij de Studentenraad, zegt Evander Hartog, één van de leden. "Veel studenten ergeren zich eraan", weet hij. "En dat begrijp ik, want ze richten zich vooral op volwassenen. Terwijl die posters de passanten aansporen om te gaan gokken of zo'n datingsite te bezoeken, maar dat mag pas als je 18 bent. Er zijn hier een hoop studenten die die leeftijd al bereikt hebben, maar met drie vmbo-scholen op het terrein ook een heleboel niet."

Gokreclames bijvoorbeeld lijken zich volgens hem met de figuur van 'Koning Toto' juíst te richten op die jonge doelgroep. "En die is daar ook eerder bevattelijk voor.'' Maar hij ergert zich ook aan advertenties van Second Love, een app die het voor mensen die al een relatie hebben, eenvoudig maakt om iemand te vinden voor een avontuurtje.

Daarom gaat hij dinsdagavond bij de gemeenteraad pleiten voor een verbod op het hele Leerpark, al weet hij natuurlijk ook dat die advertenties elders wel blijven opduiken. Is het niet in andere abri's langs de route van de bus, dan is het wel op sociale media en/of tv. "Dat kunnen we niet tegenhouden, maar op dat ene stukje kunnen we misschien wél invloed op uitoefenen.''