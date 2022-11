Hoe ontmasker je fraudeurs? Kees van der Spek komt naar Dordrecht om dit uit te leggen

Hoe kunnen ondernemers fraude herkennen en voorkomen? Misdaadjournalist Kees van der Spek gaat hierover op 29 november in gesprek tijdens een congres over cybercrime in het Postillionhotel in Dordrecht.

Hoe wast een fraudeur zwart geld wit? Hoe steelt een datingfraudeur op slinkse wijze harten? Met de training ‘Frauderen, zo werkt het’ geven de Nederlandse banken inzicht in de praktijken van fraudeurs. In tien lessen leer je fraude herkennen en voorkomen, de lessen zijn te volgen via www.zowerktfraude.nl. Daarnaast komt misdaadjournalist Kees van der Spek op 29 november naar Dordrecht tijdens een congres over cybercrime voor ondernemers. Ondernemers kunnen zich aanmelden via https://bettersafethansorry.nu/ Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

