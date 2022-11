Massale toestroom van politie en hulpverlening voor verwarde man

Politie en andere hulpverleners zijn zaterdagmiddag in groten getale richting de Gerrit Hendrixlaan in Hendrik-Ido-Ambacht gesneld. Er was een melding gekomen van iemand die zichzelf wat aan wilde doen thuis, maar even na 17 uur bleek dat er niemand in de woning aanwezig was.

Onder meer de brandweer, ambulance en de Dienst Speciale Interventies van de politie stonden klaar om in te grijpen. De straat was volgens een omstander zeer breed afgezet. "Alles is er nu op gericht om meneer uit het huis te krijgen", vertelt een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam eerder op de middag. Even na 17 uur betrad de politie de woning, maar daar werd niemand aangetroffen. Stedin had voor de specifieke woning ook het gas afgesloten. Daarop werd afgeschaald in de Gerrit Hendrixlaan. Dit betekent volgens de politiewoordvoerder echter niet dat de hele actie nu is gestaakt. "Wij zoeken nog steeds naar hem. Hij vertoont verward gedrag en we willen de hulp kunnen bieden die nodig is." Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen