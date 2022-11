Beschonken bestuurder (63) rijdt twee banden lek bij eenzijdig ongeval in Hardinxveld

De man reed vervolgens nog even verder op zijn velgen en veroorzaakte daardoor gevaar op de weg. De politie kwam ter plaatse, zette de man aan de kant en nam een blaastest af. Daaruit bleek dat de man met een slok op achter het stuur was gaan zitten.

Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hoeveel de man had gedronken, is niet bekendgemaakt.