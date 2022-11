‘Laatste’ zonnepark in Dordrecht in aanbouw, park bij Kijfhoek-zuid afgeblazen

Ondertussen werkt Solarfields ook aan plannen zonneparken langs de A15 ter hoogte van Giessendam en op Kijfhoek-Noord in Zwijndrecht. Concurrent Pure Energie maakte deze week bekend af te zien van een plan om aan de zuidkant van het rangeerterrein Kijfhoek een zonnepark te bouwen. Reden daarvan is dat de gemeente, die zelf de locatie Kijfhoek-Noord bedacht, heeft laten weten bepaald niet enthousiast over het idee dat er nog een zonnenpark tussen Zwijndrecht en Heerjansdam komt.