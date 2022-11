Koninklijk bezoek: prinses Laurentien komt naar Dordrecht

De besloten bijeenkomst is bedoeld voor professionals in het onderwijs, kinderdagopvang, kraamzorg en bij consultatiebureaus. Centraal staat de taalontwikkeling van kinderen, vanaf de groei tijdens de zwangerschap tot het moment dat het kind naar school gaat.

Op initiatief van prinses Laurentien is in 2021 het project Taalschatten van start gegaan, dat zich richt op de taalontwikkeling bij kinderen van 0 tot vier jaar en de rol van ouders hierbij. In april was ze ook al in Dordrecht om hierover te praten.