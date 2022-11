Met spijkers doorboorde schoenzool gevonden langs plantsoen in Sliedrecht: ‘Daar wil je niet in staa

Een Sliedrechter deed donderdag een opmerkelijke vondst bij een plantsoen in het dorp. Een schoenzool, doorboord met spijkers. Of het nou een wapen is of iemand geprobeerd heeft creatief te werk te gaan; daar is Buurttoezicht Sliedrecht nog niet over uit. "Maar je moet er niet aan denken dat u hier op gaat staan."

De schoenzool werd donderdag gevonden aan de rand van een plantsoen in Sliedrecht, laat het buurtwerk 'Buurttoezicht Sliedrecht' weten. Waarom de zool daar lag, is niet helder. "Al met al: je moet er niet aan denken dat dit gebruikt wordt als wapen, of dat uw trouwe viervoeter of uzelf hier op gaat staan." Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

