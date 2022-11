AH To Go Station Dordrecht gaat een week dicht voor grote verbouwing

De Albert Heijn To Go op Station Dordrecht gaat in de week van 13 november dicht voor een grote verbouwing. De indeling van de winkel gaat op de schop.

De kleine vestiging van de supermarktketen op het station gaat een week dicht. Op zondag 13 november sluiten de deuren om 15.00 uur, om maandag 21 november weer open te gaan. Tot die tijd zullen de schappen van de AH To Go al een stuk leger zijn dan klanten gewend zijn. De bevoorrading is voor een deel al op pauze gezet. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen