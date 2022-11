Glutenvrije Piet loopt mee bij Dordtse intocht van Sinterklaas

Een op de 200 kinderen moet in Nederland om medische redenen zijn of haar hele leven lang een strikt glutenvrij dieet volgen. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met de auto-immuunziekte coeliakie. Dat is in het dagelijks leven al lastig, maar tijdens de Sinterklaasintocht al helemáál: ze mogen bijvoorbeeld geen gewone kruidnoten eten en Piet geen hand geven, want zelfs van kruimels op zijn handschoen kunnen zij al ziek worden.