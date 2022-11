Woonde moordenaar van Dordtse Remsley in de buurt van plaats delict? Dader ‘verdween in het niets’

De moordenaar van de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht is mogelijk een huis of flatgebouw ingevlucht in de directe omgeving. Dat meldde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Reden om dit te denken is het verhaal van een getuige, die na de liquidatie achter de schutter aanrende en hem plotseling kwijtraakte. Bewakingsbeelden die de politie heeft onderzocht, lijken te bevestigen dat de dader plotseling 'verdween'. Er is ook geen vluchtauto waargenomen.

Hierdoor denkt de politie dat de man mogelijk in de buurt woonde, hulp kreeg of zich op een andere manier wist te verstoppen. Het gaat om het blok Ruys de Beerenbrouckweg, De Savornin Lohmanweg en Nolensweg.

De politie heeft ook meer bekendgemaakt over de mogelijke aanleiding van de schietpartij, die in de nacht van 15 op 16 oktober plaatsvond. Er zou een langlopend conflict spelen tussen twee groepen in Dordrecht die zich met criminele activiteiten bezighouden. Daarvan zou Remsley Eisden het slachtoffer kunnen zijn geworden. De politie weet nog niet of daarin de toedracht ligt of dat het motief in een andere hoek gezocht moet worden.

Een vriendin van Remsley kwam aan het woord in de uitzending en vertelde over wat voor liefdevolle vader hij was voor zijn drie kinderen en altijd voor iedereen klaarstond. "Is dit dan zijn lot?'' De vrouw, die onherkenbaar in beeld kwam, deed een dringende oproep aan mensen die meer weten over de schietpartij om contact op te nemen met de politie 'en zijn kinderen antwoorden te geven.'

De politie is op zoek naar twee specifieke personen die de bewuste nacht in de omgeving van winkelcentrum Crabbehof waren. Het gaat om een automobilist die vlak vóór het schietincident over de Ruys de Beerenbrouckweg reed en een scooterrijder die seconden erná op diezelfde straat in beeld verscheen. Beiden kunnen belangrijke getuigen zijn.