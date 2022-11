Goedkoop kerstdiner inslaan? Aldi op winkelcentrum Bieshof opent voor de kerst officieel de deuren

Op Bieshof zitten al een Plus en Albert Heijn, maar daar komt nu dus een derde supermarkt bij. Voordeel voor mensen die graag op zondag de boodschappen doen; daar waar de Plus op zondag de deuren gesloten houdt, is ALDI 'gewoon' open.

Met de ALDI is er een eind gekomen aan de leegstand van het pand waarin eerder onder meer de Blokker en Shoeby waren gevestigd. Er was al langer sprake van de komst van de ALDI, maar de locatie zou niet aan de eisen wat betreft parkeren en laden en lossen voldoen. Na veel vragen over of de ALDI zich nu wel of niet zou vestigen op het Dordtse winkelcentrum Bieshof, bleek het antwoord in oktober definitief 'ja'