Bestuurder vlucht na aanrijding weg met beschadigde auto, ook scooter en verkeerspaal kapot

Een automobilist is dinsdagavond weggereden na een ongeval op de Blaauwweg in Dordrecht. De man raakte een scooter en een voetganger en reed vervolgens over een verkeerspaal. Daarbij raakte ook zijn eigen voertuig flink beschadigd.

De bestuurder vluchtte vervolgens naar de Heelalstraat, waar hij zijn auto neerzette. Met de deuren open zou hij het op een lopen hebben gezet. De hulpdiensten werden gealarmeerd en even later later kwam de bestuurder terug. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de automobilist na het ongeval wegreed na het ongeval. De gevluchte bestuurder zou hebben verklaard in paniek te zijn gevlucht, uit angst voor een andere partij, maar de politie kan dit niet bevestigen. Niemand werd aangehouden en niemand hoefde mee met de ambulance. Dordrecht Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht Blijf met meldingen op de hoogte

