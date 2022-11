Staatsbosbeheer sluit deel Biesbosch af voor rust watervogels: ‘Bij verstoring blijven ze vliegen’

'De Biesbosch is in de winterperiode van groot belang voor landelijke en zelfs West-Europese populaties watervogels. Ze vinden hier open stromend water, voedsel én de nodige rust. Zoetwatergetijdengebieden als de Biesbosch zijn zeldzaam', schrijft hij.

De vogels komen al generaties lang naar de Biesbosch en zijn zeer verstoringsgevoelig. 'Vaarbewegingen en watervogels gaan slecht samen. Zeker in de winter hebben kwetsbare soorten er echt last van. Soorten zoals het nonnetje, kuifeend en brilduiker vliegen al op wanneer een boot op enkele honderden meter afstand van hen is. Wanneer er enkele boten per uur voorbijkomen, zijn vogels alleen maar aan het vliegen. Ze raken uitgeput en dan is de Biesbosch niet de veilige rustplaats die deze vogels nodig hebben.'