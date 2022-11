Rennen door de Dordtse binnenstad in een kerstmannenpak kan dit jaar eindelijk weer. Na twee jaar afwezigheid door corona is de Santa Run op 16 december namelijk weer terug. Rotary Club Dordrecht organiseert de 3 kilometerslange ren door de stad, waarmee geld voor het goede doel wordt opgehaald. Zelf ook rennen? Aanmelden kan nu.

Op 16 december om 18.30 uur verzamelen de liefhebbers zich op het Stadhuisplein in de binnenstad en om 19.00 uur klinkt het startschot voor de Santa Run. Meedoen kost 7,50 euro en daarvoor krijg je dan je startbewijs, het kerstmannenpak, erbij. Er is een parcours van bijna 3 kilometer. Inschrijven kan via santarundordrecht.nl.

Met het meedoen steunt de renner het goede doel, wat dit jaar de Dordtse Voedselbank is. Rotary kiest voor die organisatie omdat ze het belangrijk vinden dat 'stadgenoten worden ondersteund in deze moeilijke tijden'. Volgens Rotary ziet de Voedselbank een groei van het aantal verzoeken om hulp en is daarom juist nu de steun welkom.

Met de Santa Run, die in december voor de negende keer plaatsvindt, is eerder al flink ingezameld voor goede doelen. In 2018 haalden de kerstmannen tijdens de toen achtste Santa Run 20.000 euro op voor het goede doel. Dat geld ging toen naar Stichting Zo Mooi Wonen en het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Los van de Santa Run keert ook het in coronatijd bedachte alternatief, Santa on Tour, terug. Wie iemand kent die bijvoorbeeld ziek is, het niet breed heeft of misschien helemaal alleen is met Kerst, kan tot uiterlijk 1 december een wens voor diegene opgeven via santaontour.nl. De mooiste wensen komen op zaterdag 10 december uit, wanneer de Santa's aanbellen bij meerdere Dordtse adressen om bewoners te verrassen.