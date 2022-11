De aannemer en de gemeente Dordrecht waarschuwen voor lawaai rond de bouwput van het nieuwe waterstofstation langs de Laan der Verenigde Naties. De overlastperiode loopt van 7 tot 10 november.

Afgelopen zomer kwam er een bijna ongekende klachtenregen op gang omdat er ‘s nachts aan het waterstofstation werd gewerkt en het geluid van het heien en de grond in trillen van damwanden verder droeg dan was verwacht. Veel meer Dordtenaren dan de per brief gewaarschuwde direct omwonenden deden een week lang geen fatsoenlijk oog dicht. Eén geluk: deze keer wordt het alleen overdag luidruchtig.

De klus die mogelijk komende week tot geluidsoverlast gaat leiden, is het uit de grond trillen van damwanden. Onlangs is namelijk de kelderbak gestort. De komende periode worden de benodigde installaties erin gehesen.

Het waterstofstation dat nu wordt gebouwd langs het BP-pompstation komt aan de voet van de afrit 21 van de A16. Het is het eerste waterstofstation in Dordt. De opening staat gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar. Er kunnen zowel personenauto’s als vrachtwagens en trucks waterstof tanken.