In Papendrecht vonden een of meerdere personen het een strak plan om in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere logo's van voertuigen te stelen. Het bewonersinitiatief Veilig Papendrecht waarschuwt de inwoners ook voor de radarsystemen. "Er zijn al meerdere meldingen.''

"Let op'', begint Veilig Papendrecht hun bericht op sociale media. Zij heeft het over diefstal van de radarsystemen van meerdere Mercedes auto's. "Bij ons is ook embleem eruit gehaald, maar voor de rest niets, schijnbaar'', reageert een bewoonster van het dorp. Dat is ook het enige dat de wijkagenten van Papendrecht zondag kunnen bevestigen. "Het klopt dat er meerdere logo's van duurdere voertuigen gestolen zijn.'' Volgens de bewoners zijn er al meldingen op zeker drie plekken: de Westpolder, Middenpolder en Molenvliet. Ze waarschuwen andere Papendrechters. "Ziet of hoort u komende nacht iets verdachts? Bel direct 112.''