Dordrecht wil de komende jaren duizenden woningen bouwen, onder meer in de Spoorzone, maar door de stikstofuitspraak van de raad van State is het nog maar de vraag of dat zo snel kan als de gemeente wil.

De bouw mag niet langer een uitzondering zijn op de stikstofregels, besloot de Raad van State, de hoogste rechtsprekende organisatie in ons land woensdag. Aan de zogenoemde bouwvrijstelling komt een einde. Daarom moet in het vervolg per bouwproject vooraf worden onderzocht hoeveel stikstof erbij vrijkomt en wat daarvan het effect is op de natuur in de omgeving.

In de gevarenzone

De uitspraak heeft alleen invloed op bouwprojecten zonder een bestemmingsplan. Daarin staat wat er waar gebouwd wordt: het bepaalt of er op een bepaalde plek woningen, winkels of wegen komen. Vergunningen waartegen nog bezwaar kan worden gemaakt, zitten in de gevarenzone, volgens de Raad van State. Oftewel: waar al gebouwd wordt, mag in principe doorgebouwd worden.

Het is voor Dordrecht nog afwachten wat de gevolgen precies zijn, zegt wethouder Maarten Burggraaf: "Dit is een heel recente uitspraak, waarvan we moeten beoordelen wat het betekent voor de Dordtse situatie. We denken nu niet dat het leidt tot het niet doorgaan van projecten, maar dat het wel tot vertraging kan leiden. We moeten tenslotte extra onderzoek doen bij aanvragen van omgevingsvergunningen.''