Wijkagenten van Molenlanden zijn op zoek naar getuigen van een zware mishandeling die heeft plaatsgevonden in Nieuw-Lekkerland. Hierbij liep een man zware verwondingen op. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

Op Instagram schrijven de wijkagenten over een zeer ernstige mishandeling, die plaatsvond op vrijdagavond 28 oktober op de Marslaan in Nieuw-Lekkerland. Een man liep daarbij zware verwondingen op en was zelfs even buitenbewustzijn, zo melden de agenten. De politie is op zoek naar de daders, getuigen en camerabeelden.

'Heeft u iets van de mishandeling gezien, laat het ons weten. Wij nemen deze zaak zeer serieus. Dit gedrag accepteren wij niet en al helemaal niet in een dorp als Nieuw-Lekkerland. Help ons om het dorp weer veilig te maken!'