De studentenwoningen op het Leerpark in Dordrecht schieten de grond uit. In sneltreinvaart wordt het complex met 333 éénpersoonshuisjes uit de grond gestampt langs de N3.

De prefabwoningen worden in de fabriek gemaakt en daarna ter plaatse gestapeld en geïnstalleerd. Alleen riool, waterleiding en elektra moeten daar nog aangesloten worden. Hoewel de bouw dus zeer voorspoedig gaat, was het de bedoeling dat het complex al eerder in gebruik genomen zou worden. Maar de papierwinkel om één en ander mogelijk te maken nam meer tijd in beslag dan verwacht.

De belangstelling voor het tijdelijke project is enorm: het aantal belangstellenden is vier keer groter dan het aantal woningen.