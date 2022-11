Brandweer, politie, ambulancedienst, KNRM en Rijkswaterstaat zijn in de nacht van donderdag op vrijdag massaal naar een aanvaring op de Dordtse Kil. Daar botsten kort voor middernacht een binnenvaartschip en een coaster op elkaar.

Het gaat om de 101 meter lange Nederlandse coaster A2b Ambition, die met containers onderweg was van Moerdijk naar Engeland, en het 110 meter lange Duitse binnenschip Zimmers Gambit, dat met een lading erts onderweg was richting Moerdijk. Ter hoogte van industrieterrein Dordtse Kil 4 en de 's-Gravendeelse buurtschap De Wacht knalden ze door nog onbekende oorzaak bovenop elkaar.

Volgens een woordvoerder van de brandweer lijken de gevolgen mee te vallen. Beide schepen kunnen hun weg op eigen kracht vervolgen. Er is geen lading in het water terechtgekomen. De bemanning van de Zimmers Gambit wordt voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel.

Buiten zicht van verkeerscentrale

De plek van de aanvaring ligt net buiten het zicht van de verkeerscentrale Dordrecht van Rijkswaterstaat, dat de scheepvaart op de rivieren bij Dordrecht begeleidt met informatie. Met name vanuit de Brabantse gemeenten is er in het verleden herhaaldelijk voor gepleit die begeleiding met behulp van video, radar en marifoon uit te breiden naar het Hollands Diep, maar dat is vooral omdat omdat beroepsvaart en binnenvaart elkaar daar kruisen.

Aanvaringen tussen beroepsschepen komen zeker op de overzichtelijke Dordtse Kil weinig voor. In mei 2018 overvoer de grote Belgische tanker Somtrans XIII het Franse binnenscheepje Coxswain. Een Frans schippersechtpaar wist zich toen het vege lijf ter nauwernood te redden.