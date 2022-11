Zwijndrecht heeft plotseling goede hoop om het verwaarloosde gebied vlak achter het station nieuw leven in te blazen. Waar projectontwikkelaar ABB jarenlang geen aanstalten maakte om ook maar iets te doen, zijn er nu 'toffe gesprekken' tussen ABB en de gemeente.

Dat vertelde stedenbouwkundige Bas Pijl dinsdagavond aan de gemeenteraad. De gemeente wil een groot gebied rond het station al lange tijd naar een hoger niveau tillen. Punt van zorg daarbij is onder meer het voormalige kantoor van woningstichting Trivire en het Twistergebouw, dat al leegstaat sinds Elsevier Opleidingen het lang geleden verliet.

Dat laatste pand is eigendom van ABB, net als het terrein van de oude brandweerkazerne aan de overkant van de Koninginneweg, dat al decennia lang braak ligt. Op beide plekken moeten tientallen flatwoningen gerealiseerd worden, waarvan een deel voor starters en senioren bedoeld is. Hoewel nog gekeken wordt of het Twistergebouw daarvoor opgeknapt kan worden, lijkt het makkelijker om dat tegen de vlakte te gooien, waarna nieuwbouw mogelijk is.

Tegelijkertijd kijken ABB naar mogelijkheden om het Triviregebouw, pal naast Twister, en het parkeerplaatsje aan de andere kant van Twister bij de plannen te betrekken. Als dat lukt, raakt Zwijndrecht in één klap een groot zwart gat kwijt. De plannen moeten in de loop van volgend jaar vorm krijgen.

Ondertussen hoopt Zwijndrecht ook op het Van Twist-terrein aan de Koninginneweg, tegenover het Stationsplein, snel appartementen te kunnen bouwen. Ook dat ligt al decennia braak, ook doordat het erg dicht tegen het spoor aan ligt. Volgens Pijl is dat probleem met een slim ontwerp wel op te lossen.