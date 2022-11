Restaurant Het Magazijn in Dordrecht sluit zondagavond wekenlang de deuren. De zaak gaat een noodzakelijke verbouwing tegemoet; de tent kan de vraag met de huidige inrichting simpelweg niet meer aan. De toiletten, menukaart, keuken en de bar worden aangepakt.

Het restaurant op de Voorstraat opende in 2018 zijn deuren, dus is nog relatief nieuw. Waarom moet een groot deel dan nu al op de schop? Mede-eigenaar Safak Zengin zegt de afgelopen maanden veel 'impopulaire maatregelen' te hebben genomen. "We konden bijvoorbeeld het diner pas vanaf 17.00 uur aanbieden, of het ontbijt tot maximaal 12.00 uur houden. Groepen konden we ook niet altijd accepteren.''

De vraag is te groot. "We hebben naam gemaakt in Dordrecht en met onze huidige bar en keuken trekken we het niet meer. Ook is de menukaart relatief beperkt.'' Wachten met een verbouwing is ook geen optie. "Het is noodzakelijk om dat nu te doen, wachten op meer zekerheid kan ook niet.''

Naar verwachting heropent Het Magazijn met dan onder andere een nieuwe keuken én menukaart rond 2 december. Zengin: "Dan hebben we een paar weken voor het plaatsen van de keuken en bar en de verbouwing van de toiletten. En een week om met de nieuwe inrichting te oefenen.'' De andere winkels in het pand blijven trouwens wél open.

De voorzieningen bieden meer mogelijkheden, maar ook het nu veelvoorkomende personeelstekort wordt geen probleem bij het restaurant. "We hebben tijdens corona iedereen doorbetaald, ook mensen met een nulurencontract. Daardoor hebben we vrijwel iedereen weten te behouden. We kunnen nog vakkrachten gebruiken en uitbreiding is welkom, maar we hebben ons vaste groepje.''