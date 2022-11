Wat doe je als ouder als je je kind betrapt met illegaal vuurwerk? Als het aan de Dordtse burgemeester Wouter Kolff ligt, kunnen zij dat straks ongestraft ergens inleveren.

Het is weer die tijd van het jaar: in de aanloop naar Oud en Nieuw klinken steeds vaker keiharde knallen, veroorzaakt door vuurwerk. Dat mag normaal gesproken alleen op de laatste drie dagen van het jaar legaal aangeschaft worden in Nederland, maar dat weerhoudt veel vuurwerkliefhebbers er niet van de grens over te rijden om daar hun slag te slaan en het vervolgens in eigen land af te steken.

Het is een ergernis van velen en dat geldt ook voor het CDA in Dordrecht. Die partij dringt er bij Kolff op aan om extra acties te ondernemen om de overlast terug te dringen. "In het bijzonder worden mensen met oorlogstrauma's geraakt'', vindt gemeenteraadslid Jan van Dam Timmers, die verder stelt dat ook veel Dordtenaren en huisdieren zich er onveilig door voelen.

Kolff erkende dat en hij noemde het nu al afsteken van vuurwerk 'buitengewoon ergerlijk'. De afgelopen maanden zijn volgens hem bij de politie en de gemeente al meer dan honderd meldingen gedaan daarover. Het is echter moeilijk om op te treden, omdat dat verspreid over de stad gebeurt en bovendien iemand pas bestraft kan worden als hij of zij op heterdaad wordt betrapt. Vuurwerkaanpak is volgens hem een kwestie die internationaal aangepakt zou moeten worden.

Desalniettemin denkt hij na over een inleveractie. "Dat overwegen we, om te zorgen dat ouders die bij hun kinderen vuurwerk ontdekken onder het bed, dat op een goede manier kunnen inleveren, zonder dat daar direct een straf tegenover staat. Daarmee is het wel van de straat.''

Politie en gemeenten houden al een aantal jaren een soortgelijke actie met messen. Vorig jaar werden 3300 messen ingeleverd.