Nog een paar dagen en dan rijden er vanaf maandag weer treinen tussen station Dordrecht en Lage Zwaluwe. De 15 miljoen kostende renovatie van het versleten station Dordrecht-Zuid is de afgelopen twee weken stevig ter hand genomen. De ProRail-bouwmanager van het project, Corné Kriesels, spreekt van een volgens planning lopend project.

Sinds donderdag 20 oktober is er geen treinverkeer mogelijk tussen station Dordrecht en Lage Zwaluwe. De NS zet bussen in, wat een behoorlijke verlenging van de reistijd betekent voor de reizigers. De stremming duurt nog tot en met zondag 6 november.

In de afgelopen periode zijn de perrons van Dordt-Zuid weggebroken en vernieuwd. Kriesels: "Het boren van de funderingspalen onder de perrons bleek wat lasterig dan we vooraf hadden bedacht, maar na het inschakelen van een zwaardere boormachine ging het in een vlot tempo door."

Rolstoeltoegankelijk

Na 'een paar dagen uitpuffen' gaat de klus aan het station in de wijk Sterrenburg verder. "We gaan dan aan de slag met de bouwkuipen voor de nieuwe liften en trappen", weet Kriesels. Het station wordt namelijk, als een van de laatste in Nederland, rolstoeltoegankelijk gemaakt. Ook zijn de perrons op gelijke hoogte gemaakt met de treinvloer voor een drempelloze in- en uitstap.

Gemiddeld maken 1200 mensen per dag gebruik van Dordrecht-Zuid. In de toekomst wordt een lichte stijging van het reizigersaantal verwacht.

Eind maart 2023 moet deze stationsklus zijn afgerond. Dit brengt de komende maanden nog steeds hinder voor automobilisten en motorrijders met zich mee. Zo is de helft van de Galileïlaan afgesloten en wordt de zuidelijke tunnelbak onder het spoor en de naastgelegen N3 als werkterrein gebruikt door de aannemer.