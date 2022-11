De eerste 78 woningen in Amstelwijck Midden, omgedoopt tot Dordts Buiten, gaan woensdag in de verkoop. In totaal gaan de ontwikkelaars Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis in dit deel van de nieuwe woonwijk 400 woningen bouwen.

De woningen in de eerste fase zijn energieneutraal. De woningen die op het oude parkeerterrein van de sportvelden worden gebouwd, lagen tot voor kort binnen de stankcirkel van koffiebrander Pelican Rouge. Die contour werd de afgelopen jaren al kleiner en uit aanvullende onderzoek blijkt dat die net niet over de woonwijk loopt. De bewoners zullen de koffiegeur wel ruiken, maar deze overschrijdt de normen niet meer. De gemeente heeft het bestemmingsplan hierop aangepast. In totaal komen in Amstelwijck 800 nieuwe woningen. In het noordelijk deel van Amstelwijck, op het terrein van het voormalige Refaja-ziekenhuis, bouwt ontwikkelaar ABB zo'n 200 woningen in Amstelwijck Park, waarvan er ruim honderd zijn verkocht. De eerste werden begin oktober na een bouwtijd van acht maanden opgeleverd. Toen kregen de eerste kopers de sleutel.