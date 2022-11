Supporters van FC Dordrecht moeten nog even geduld hebben voor de fanshop van hun favoriete voetbalclub opent. Aanvankelijk werd gehoopt op opening vóór 1 november, maar de deuren gaan pas open op zaterdag 19 november.

Dat meldt de eerste divisionist op de eigen website en sociale media. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de club een eigen winkel met merchandise krijgt en daarmee gaat een grote wens van de Turkse investeerder Baris Hocaoglu in vervulling. Bij zijn eerste presentatie, dik een jaar geleden maakte hij al melding van dat voornemen.

In het voormalige pand van opticien Specsavers aan het Achterom kunnen de fans vanaf die datum terecht voor shirts, mokken, regenjassen, trainingsbroekjes, bodywarmers, paraplu's et cetera. De winkel is die dag open van 11.00 tot 15.00 uur en er zijn dan diverse activiteiten voor jong en oud. Zo is er onder meer een 'meet and greet 'met de spelers van het elftal.

Onduidelijk is nog hoe vaak de winkel na die dag open zal zijn, al zei de club eerder nog ervan uit te gaan dat klanten er een groot deel van de week terecht kunnen. Zeker is al wel dat een combinatie van supporters en werknemers de zaak draaiende zullen houden.