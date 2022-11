Niet alle Dordtse 65-plussers kunnen na 10 december nog gratis met het openbaar vervoer in de regio reizen. Dat geldt na die datum alleen voor de groep inwoners die lagere inkomsten heeft dan 140 procent van het wettelijk sociaal minimum. Onder die groep vallen ook de ouderen die moeten rondkomen van een AOW-uitkering.

Tot en met 10 december kunnen alle Dordtse 65-plussers gratis met de bus reizen, mits ze daarvoor eenmalig 14 euro hebben bijgedragen. Die regeling loopt volgende maand af. Het gratis reizen wordt daarna inkomensafhankelijk gemaakt. Wie bijvoorbeeld een flink pensioen heeft bovenop de AOW kan alleen nog met korting reizen.

In de Dordtse politiek is veel discussie over het instellen van deze inkomensafhankelijke regeling. Zo wil de VSP dat het openbaar vervoer voor alle 65+'ers gratis blijft. Fractievoorzitter Margret Stolk van de VSP vreest voor administratieve rompslomp en vindt dat mensen moeten worden gestimuleerd om mobiel te blijven. "Het aanbod van de Drechthopper gaat ook al achteruit, omdat mensen veel langer van tevoren hun reis moeten plannen.

Ook met het oog op de toekomst is het goed als het openbaar vervoer gratis is voor 65+'ers. Dordrecht wil groeien naar 140.000 inwoners en bereikbaar blijven. Als stad moet je dan ook wat te bieden hebben."

Daar staat tegenover dat Dordrecht een regeling in het leven roept voor inwoners met een minimum-inkomen. Ook zij kunnen korting krijgen op het reizen met het openbaar vervoer. Zo wil de gemeente oplossingen op maat bieden voor kwetsbare inwoners. De gemeente stopt daarvoor volgend jaar 1 miljoen euro extra in het armoedebeleid.