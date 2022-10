Boaz van Luijk (43) blijft de klimaatburgemeester van de gemeente Dordrecht. Hij moet de bewoners van de stad inspireren en motiveren om een duurzamer en klimaatvriendelijker te leven.

De 'herbenoeming' werd bekendgemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van Luijk zal deze week, tijdens de zogenoemde Nationale Klimaatweek, actief zijn. De Dordtenaar is een van de in totaal 245 klimaatburgemeesters die verspreid over 158 gemeenten aan de slag gaan.

Van Luijk werd vorig jaar tot de eerste klimaatburgemeester van de stad gebombardeerd. Hij wil zijn duurzame levensstijl promoten door in gesprek te gaan met burgers, politiek en kerk. "Met z'n allen kunnen we de klimaatramp het hoofd bieden.''