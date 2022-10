Politiechef Fred Westerbeke van de politie Rotterdam heeft excuses aangeboden voor een racistisch incident in 2020, waarbij tegen een Dordtse arrestant buitensporig geweld werd gebruikt, en de man door een agent 'kutneger' werd genoemd.

Dat meldt het tv-programma EenVandaag vrijdag.

Voor zijn discriminerende taalgebruik werd een 53-jarige agent eerder al veroordeeld tot een boete van 250 euro. Recent werd duidelijk dat hij voor het incident in Dordrecht ook nog vervolgd wordt voor valsheid in geschrifte.

Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de diender de 'discriminerende en beledigende uitlating' na de arrestatie van een vader en zoon bewust niet gerapporteerd. Bovendien zou de agent een deel van het door hem toegepaste geweld in zijn proces-verbaal hebben weggelaten.

Appgroep

Het is niet voor het eerst dat Westerbeke excuses aanbiedt na racisme bij de Rotterdamse politie. Anderhalf jaar geleden deed hij dit ook vanwege uitspraken van agenten van zijn eenheid in de 'Jan Smit-appgroep'. Daarin werd over burgers gesproken als 'kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen'.