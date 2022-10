Opvallende, knalgele vogelhuisjes hangen sinds deze week langs de Baanhoekweg in Dordrecht. De 85 ronde nestkastjes zijn het eerste zichtbare onderdeel van een kunstroute en vormen het begin van een route richting de Biesbosch.

Het idee en ontwerp van het kunstwerk, dat een onderdeel is van de kunstroute Geel, Groen, Staart, komt van beeldend kunstenaar Dieke Venema. Twee huisjes hingen er al een tijdje als proef, beide zijn al in gebruik genomen door koolmezen, een vogelsoort die veel in dit gebied voorkomt. De expertise en inzet van Vogelvereniging De Volière heeft bijgedragen aan het resultaat.

Projectleider Lotti Hesper van Stichting voor de Werkplaats: "Vrijwilligers hebben de vogelhuisjes stuk voor stuk in elkaar gezet en geverfd, dat is echt een geschenk." Later volgen er nog drie grote kunstwerken, deze zullen in de eerste helft van 2023 worden geplaatst.