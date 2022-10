Het startsein voor de bouw van het laatste deel van de Wilgenwende in Dordrecht is donderdag officieel gegeven. Er worden in dat deel, Louisa's Weelde, 38 woningen gebouwd. Bijna alle woningen zijn verkocht; er staan er nog twee te koop.

De landhuizen liggen op kavels in de boomgaard, waar voor de bewoners veel groen, ruimte en water te vinden zijn. Alle woningen zijn aardgasvrij en worden verwarmd en gekoeld door een duurzame warmtepomp. De prijzen van de woningen variëren van 661.000 tot 1.349.000 euro (vrij op naam). Er zijn nog twee vrijstaande woningen met een oppervlakte van dik 200 vierkante meter aan woonruimte beschikbaar.

Het thema achter de nieuwe woningen in Louisa's Weelde is 'gelukkig leven'. Bij het ontwerp van de huizen is geprobeerd een bijdrage te leveren aan het welzijn en de reductie van stress bij de straks kersverse bewoners. Het groen rond de huizen komt nog bovenop de hoeveelheid groen die er in het woonpark is gerealiseerd.

De kopers konden kiezen uit verschillende ontwerpen en hadden dus zelf veel regie over hun eigen woning. Ze konden hun woning in 3D samenstellen, al vroeg in het proces. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau Bedaux De Brouwer Architecten. De bouw is in handen van Slokker Bouwgroep.