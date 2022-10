Zijn slachtoffer vergaf het automobilist R. H. (49) dat hij haar na een avond met drank en harddrugs grotendeels verlamd reed op de Zuidendijk in Dordrecht. Volgens de rechters kon er desondanks niet anders dan een celstraf volgen voor zijn rijgedrag. Zij veroordeelden de Dordtenaar donderdag tot tien maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en vier jaar rijontzegging.

Na zijn bezoek aan een feestje tijdens de jaarwisseling stapte H. in zijn wagen. Hij had cocaïne gesnoven, veel drank gedronken én MDMA genuttigd. Naar eigen zeggen 'voelde hij zich niet dronken' en kon hij nog gewoon rijden. 'Ik voelde mezelf gewoon goed eigenlijk, anders was ik niet in de wagen gestapt', zei hij tijdens zijn rechtszaak.

Volgens de rechters een ongeloofwaardige verklaring. "De rechtbank hecht geen waarde aan de verklaring van de verdachte dat hij zich goed in staat achtte om auto te rijden. Dit valt niet te rijmen met uitkomst van het bloedonderzoek en de verklaring van de agenten die hem aanhielden. Zij hebben waargenomen dat hij met een dubbele tong sprak, bloed doorlopen ogen had en zijn adem rook naar het inwendig gebruik van alcohol", klonk het.

Overal hulp bij nodig

Kort na zijn vertrek schepte H. een tegemoetkomende vrouw op de fiets. Zij kwam net terug van een nachtdienst en belandde zwaargewond op het asfalt. Ze is sindsdien afhankelijk van een rolstoel en heeft overal hulp bij nodig.

De dader zei te zijn geschrokken van de klap en dat hij in paniek wegreed. Hij dacht wellicht een dier te hebben geraakt. Dat konden de rechters niet met elkaar rijmen. Bovendien vonden ze dat H. de goed verlichte fietser had moeten opmerken. "Gelet op het nachtelijke tijdstip en de stille locatie had verdachte moeten vermoeden dat hij een persoon in hulpeloze toestand achterliet. Dit getuigt van een enorm gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef."