Een man is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een steekpartij op de Blaauwweg in de Dordtse wijk Sterrenburg. De aanleiding van het incident was een ruzie waarbij meerdere personen zijn betrokken. Waardoor de ruzie is ontstaan is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.

De politie werd rond half negen gealarmeerd over het incident. "Het slachtoffer was aanspreekbaar en heeft een oppervlakkige verwonding opgelopen. We zijn nog op zoek naar de personen die er bij zijn betrokken", aldus een woordvoerder van de politie. De politie roept getuigen op zich te melden via telefoonnummer. Dordrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Dordrecht