Op verschillende plekken in Dordrecht is dinsdagmiddag melding gemaakt van een gaslucht. Na urenlang onderzoek blijkt dat de lucht afkomstig is van een schip dat langs Dordrecht is gevaren en zich momenteel op Hollands Diep bevindt. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de lucht. Rijkswaterstaat handelt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport de situatie verder af.

Het gaat om een schip dat voor anker ligt op het Hollands Diep. "We zijn aan het onderzoeken welke stoffen er zijn vrijgekomen en waar dat precies is gebeurd. Op sommige plekken is het namelijk niet toegestaan om afval te lozen. Als dat wel gedaan is, dan volgt er een boete, maar het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op verschillende plekken in Dordrecht hing dinsdag urenlang een typische lucht. Zo waren er meldingen afkomstig van de Spuiboulevard in het centrum van Dordrecht, maar ook meldingen op de Krabbepolder in het Dordtse havengebied, bij het chemiebedrijf Brenntag, en op de Rechte Zandweg in Dubbeldam. "Er is weinig wind dus het kan zijn dat u nog overlast ervaart van de stank", meldt de Veiligheidsregio.

Ook vanaf de Burgemeester Noorlandstraat, zuidelijker op het eiland van Dordrecht, kwam een melding binnen. De brandweer sprak ter plekke, op één van de locaties waar ook gas geroken is, van in ieder geval 15 meldingen uit heel Dordrecht.

Uren na de eerste melding tastte de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid nog altijd in het duister over waar de lucht vandaan zou kunnen komen. "We zijn nog aan het onderzoeken waar de oorzaak ligt van deze meldingen", aldus de brandweer vanmiddag. Er werd uitgesloten dat de lucht van één van de bedrijven in het zeehavengebied van Dordrecht afkomstig is. Het scenario dat de geur wellicht is ontsnapt bij scheepssloperijen in 's-Gravendeel werd ook uitgesloten.

"Heb je het vermoeden dat de gaslucht in jouw pand vrijkomt, neem dan contact op met de hulpdiensten", zo schreef de Veiligheidsregio op haar website. Mensen die last hadden van de geur, werd aangeraden naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Bellen naar de hulpdiensten over een stanklucht, hoeft niet meer.

In de loop van de middag hebben de hulpdiensten opgeschaald naar 'Grip 2', om ervoor te zorgen dat alle hulpdiensten nauw samenwerken en op de hoogte zijn van de situatie. "Dat doen we omdat de meldingen nu van zoveel verschillende plaatsen komen." Bij metingen op verschillende locaties zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Daardoor zijn de hulpdiensten inmiddels afgeschaald.

Bij Brenntag, aan de Donker Duyvisweg in Dordrecht, is één persoon onwel geworden en nagekeken door ambulancepersoneel. Of dat te maken had met de gaslucht, is niet bekend. Het kantoor van het chemiebedrijf is enige tijd ontruimd geweest.

Winkelcentrum Drievriendenhof in het centrum van de stad is ook ontruimd geweest, ook daar hing een vieze lucht. Alle winkels in het winkelcentrum werden rond 15.45 uur ontruimd, de politie zette de verschillende ingangen af en de brandweer was ook aanwezig. Op straat werd een lucht geroken die doet denken aan verbrand plastic. Al snel kon al het personeel van de verschillende zaken weer naar binnen, evenals het winkelend publiek.

Volgens een medewerker van één van de winkels wordt er gewerkt op het dak van de parkeergarage bij het winkelcentrum, waar werklui bezig zijn met de coating van het parkeerdek. Daar zou de lucht mogelijk vandaan komen. Dat bevestigt de brandweer ook. "Dit incident staat los van de lucht die in de rest van de stad geroken wordt."