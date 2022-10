Een DHL-pakketbezorgster heeft plastische chirurgie nodig nadat ze maandagavond in haar gezicht werd gebeten door een hond. De vrouw wilde een pakje bezorgen in de Gruttostraat in Alblasserdam, toen ze plots werd aangevallen door de viervoeter van het adres waar ze de bestelling moest afleveren.

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer met een diepe wond in haar wang naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. "Daar zal een plastisch chirurg bekijken hoe ze die wond zo netjes mogelijk dicht kunnen krijgen.'' Een officier van justitie beslist over het lot van de hond. Die beslissing is maandagavond nog niet bekend bij de zegsvrouw van de politie.