In een woning aan de Beinemastraat in Dordrecht heeft maandag een brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle.

Veel hulpdiensten snelden af op de melding van een woningbrand. Daar aangekomen, bleek er brand te zijn in de keuken van het huis. De brandweer kon al vrij snel het sein brand meester geven. Op het moment van de brand waren de bewoners van het huis niet aanwezig; er zijn geen gewonden gevallen. De woning is door de brandweer geventileerd en Stichting Salvage gaat de bewoners helpen om de schade te beperken, zo meldt een woordvoerder van de brandweer.