Tientallen wapens zijn ingeleverd tijdens de regionale wapeninleveractie, die begin deze maand werd gehouden. De opbrengst bestond met name uit steekwapens.

De resultaten van de landelijke inzamelingsactie van wapens in 2021 waren bemoedigend: 3300 wapens gingen de speciale tonnen in. Voornamelijk messen werden ingeleverd. Die landelijke actie is er dit jaar niet, maar in de regio besloten de gemeenten en politie-eenheid Rotterdam de actie dit jaar zelf te organiseren, gericht op de jeugd, én op messen.

Van 10 tot 16 oktober konden mensen hun wapens inleveren. In Dordrecht zijn in totaal 10 messen ingeleverd, in Gorinchem 9 messen en 1 alarmpistool. Laatstgenoemde is niet verboden om in huis te hebben, licht de politie toe. In Ambacht leverden 7 personen een mes in en in Sliedrecht 6. In Zwijndrecht en Alblasserdam gaat het om 2 steekwapens.

De gemeente Papendrecht laat weten dat de opbrengst 'nogal tegenviel'; slechts één steekwapen werd daar ingeleverd. Daar heeft de gemeente deels een verklaring voor. "Omdat de ton voor de steekwapens gedeeld moest worden met twee buurgemeenten, heeft deze in Papendrecht uiteindelijk slechts zo'n anderhalve dag gestaan.''