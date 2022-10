Hulpdiensten hebben na de vondst van een dode vrouw nog drie lichamen uit de Lek gehaald. De slachtoffers behoren hoogstwaarschijnlijk tot één gezin uit Gouda. Ze zijn vermoedelijk met hun hun auto van een veerstoep de rivier ingereden.

Een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag bevestigt dat er vier slachtoffers zijn. Of het inderdaad gaat om een vader, een moeder en hun twee volwassen dochters kan hij nog niet bevestigen. "We zijn nog bezig met de identificatie en het op de hoogte stellen van de familie'', zegt hij.

Het eerste slachtoffer, een vrouw, werd zondagmiddag gevonden nadat een wandelaar haar zag drijven in de Lek ter hoogte van de Opperstok tussen Streefkerk en Groot-Ammers. Hulpverleners hadden moeite het lichaam te bergen door de sterke stroming.

Volgens berichten online zou het gezin naar een bruiloft in Rotterdam zijn geweest. Daarna verloren familieleden het contact. De politiewoordvoerder zegt dat hij in in de loop van de ochtend meer duidelijkheid zal kunnen bieden.

Op sociale media werd afgelopen weekend al rondgevraagd naar een gezin uit Gouda dat niet meer thuis was gekomen na een bruiloft in Rotterdam.