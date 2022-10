Er komt een eind aan de leegstand van het pand waar eerder onder meer de Blokker en Shoeby in zaten. Na veel vragen over of de ALDI zich nu wel of niet zou vestigen op het Dordtse winkelcentrum Bieshof, is het antwoord nu definitief 'ja'. Al hadden bewoners dat wel liever even van tevoren geweten.

Er was al langer sprake van de komst van de ALDI, maar de locatie zou niet aan de eisen wat betreft parkeren en laden en lossen voldoen. "De grootte van de winkel bepaalt de parkeernorm waaraan moet worden voldaan. Als dat betekent dat er extra parkeerplaatsen bij moeten komen, dan moet ALDI daarvoor zorgen", laat de gemeente weten. Eerder leek dat nog niet te lukken, want het pand stond al die tijd leeg. Er wordt al regelmatig verbouwd in het pand, en dat is omwonenden niet ontgaan. "Ze zijn al dagen aan het boren, terwijl wij niet zijn ingelicht over deze werkzaamheden", vertelt Louwrens van Marion, voorzitter van de bewonerscommissie en zelf omwonende van Bieshof. "Mensen die erboven wonen, hebben al helemaal veel overlast, sommigen ontvluchtten hun woning zelfs. Dit is een slechte zaak, die ik de ALDI kwalijk neem." Met de komst van de ALDI, die een ruimte van 1200 vierkante meter zou gaan omvatten, zijn er straks drie supermarkten op het relatief kleine winkelcentrum. Van Marion gaf eerder al aan dat dat toch best onnodig is. Hij opperde bijvoorbeeld een Action, of een vergelijkbare zaak. Van Marion maakt zich zorgen voor de bewoners van het Van Eesterenplein. "Hoe gaan we dat straks doen met parkeergelegenheid? Dan kunnen we straks onze wagens al helemaal niet meer kwijt." Dat moet de ALDI dus goed regelen. "Volgende week gaan we met de verkeersdeskundige en wijkmanager in gesprek met de ALDI daarover." Zowel de ALDI als de eigenaar van het pand, Altera Vastgoed, willen vooralsnog niet meer melden dan de bevestiging van de komst van de supermarkt. ALDI meldt later meer te kunnen vertellen.