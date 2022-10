Jagers zijn in de gemeente Molenlanden betrapt op het voeren van wild. Door bewust eten neer te leggen, vergrootten zij hun kansen op succes. En dat is bij wet verboden.

Dat melden de wijkagenten van Molenlanden op Instagram. Tegen de jagers wordt 'zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden', zeggen ze. Wat in de praktijk betekent dat ze mogelijk hun jachtvergunning kwijt raken én voor de rechter zullen moeten verschijnen.

De wijkagenten waarschuwen op voorhand want het jachtseizoen is net geopend. "Controles zullen zeker plaatsvinden in het jachtveld en bij overtredingen zullen wij handhaven.''