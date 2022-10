Aan de Kapteynweg en de De Sitterstraat is deze week de renovatie van 252 sociale huurwoningen van start gegaan. Met de grootscheepse opknapbeurt wil woningcorporatie Trivire de huizen energiezuiniger en comfortabeler maken.

"Met deze renovatie leveren we als Trivire niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Belangrijker nog is dat we het wooncomfort van de bewoners vergroten en meehelpen om hun energierekening te verlagen'', zegt bestuurder Tinka van Rood in een persbericht van de corporatie.

De werkzaamheden zijn in nauw overleg met een klankbordgroep van bewoners voorbereid. In De Sitterstraat is een modelwoning ingericht, zodat bewoners hun toekomstige woonsituatie alvast kunnen bekijken. De woningen worden in bewoonde staat gerenoveerd en verduurzaamd, waarbij het de bedoeling is dat de bewoners daar zo min mogelijk last van hebben.

De woningen worden gasloos gemaakt en aangesloten op het warmtenet van HVC. De schil van de gebouwen wordt verduurzaamd, door isolatie van de gevels en bergingsplafonds, nieuwe beglazing en de toepassing van CO2-gestuurde isolatie. De klus duurt nog tot het eind van volgend jaar.