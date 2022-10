Ook ziekenhuispersoneel moet voor de herhaalprik naar de GGD. De Rijksoverheid staat het prikken door de ziekenhuizen zelf niet meer toe. Jammer, vindt het Albert Schweitzer ziekenhuis. "Het prikken onder werktijd op het werk was sterk drempelverlagend."

Het ziekenhuis denkt dat het 'zeker uitmaakt voor de boosterbereidheid bij zorgpersoneel' dat ze nu naar de GGD toe moeten. "Maar hoevéél het uitmaakt, weten we niet", zegt woordvoerder Frank van den Elsen. "Want we zijn als gevolg hiervan ook het zicht kwijt op de aantallen."

Als het ziekenhuis zelf de herhaalprik had mogen geven aan het eigen personeel, dan had deze booster tegelijk met de griepprik gegeven kunnen worden. "Vorig jaar moest er nog twee weken tussen die prikken zitten, nu niet meer. Dat had de bereidheid voor beide vermoedelijk versterkt."

Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk voor het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat wil voorkomen dat patiënten worden besmet en personeel uitvalt door griep of corona.

Momenteel liggen er 33 patiënten in het Dordtse ziekenhuis met corona. Vijf van hen zijn opgenomen vanwege corona, 28 andere patiënten zijn opgenomen voor iets anders, maar bleken ook COVID-19 te hebben. "Dat lijkt een forse stijging, maar het gros is te verklaren door een uitbraak op één afdeling", aldus Van den Elsen. "We zien nog steeds geen duidelijke piek in de coronacijfers."