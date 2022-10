De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gebouw Crownpoint aan de Spuiboulevard in Dordrecht wordt verlengd tot december 2023. Dit is de gemeente met eigenaar Newomij en ontwikkelaar VORM overeengekomen.

Opvang op deze locatie was aanvankelijk mogelijk tot maart 2023. Aangezien de oorlog in Oekraïne zeker nog niet over is, verwacht de gemeente dat opvang langer nodig is. Met medewerking van de eigenaar en ontwikkelaar van het pand is dit nu mogelijk tot december 2023.

Burgemeester Wouter Kolff is de eigenaar en ontwikkelaar dankbaar en is verheugd over deze verlenging. "De oorlog in Oekraïne is helaas nog in volle gang. Dordrecht heeft de vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom gegeven. Deze tijdelijke Dordtenaren kunnen hier in veiligheid verblijven en deel uitmaken van de Dordtse samenleving. Zo gaan veel kinderen naar school en werkt een groot deel van de oudere bewoners."

Na december 2023 start de sloop van het gebouw om ruimte te maken voor woningen. Het woningbouwplan is recent ook aan de omgeving en andere geïnteresseerden gepresenteerd tijdens de gebiedsmarkt Spuiboulevard.