De grote hoeveelheden GenX, die afgelopen najaar in de Nieuwe Maas aangetroffen werden, veroorzaken politieke commotie. De D66-Kamerleden Kiki Hagen en Tjeerd de Groot eisen opheldering van minister Mark Harbers.

Ondertussen hebben ook SP-statenleden en de Dordtse VVD aan hun bestuurders tekst en uitleg gevraagd over de bevindingen van milieuchemicus Chiel Jonker. Die constateert dat het giftige goedje afkomstig moet zijn van het Dordtse bedrijf Chemours. Dat bedrijf ontkent overigens, maar geeft ook geen andere verklaring.

Jonker baseert zij bevindingen op algemene meetgegevens van Rijkswaterstaat bij Rotterdam, maar beschikt niet over de metingen die Rijkswaterstaat bij Chemours zelf heeft gedaan.

Meetresultaten

Hagen en De Groot willen van de minister weten of hij de mening deelt dat Chemours de meest waarschijnlijke dader is. Daarbij vragen ze af waarom de meetresultaten voor Rijkswaterstaat geen aanleiding geweest zijn om direct zelf een grondig onderzoek in te stellen: "Vindt u dat er voldoende voorzorg in acht wordt genomen en dat erop een serieuze en adequate manier is gereageerd op de gemeten concentraties?"